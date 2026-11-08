Омск-информ
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·Культура/Афиша·Елена Ляхова

Армани и Карден оригинально вернулись в Омск

Выставка в Эрмитаже приурочена к 100-летию моды.
Эрмитаж_мода

В Омск привезли коллекцию Государственного Эрмитажа для выставки «Сто лет моды. 1918–2018», которую покажут в центре «Эрмитаж-Сибирь» на улице Музейной, 4. Об этом сообщает телеграм-канал Omsk-putevoditel.

Эрмитаж_мода

Открытие экспозиции запланировано на 13 ноября. В ее составе – 144 предмета из собрания легендарного музея: посетители увидят как повседневную одежду, так и работы известных дизайнеров, среди которых Пьер Карден, Джорджо Армани, Вивьен Вествуд и Вячеслав Зайцев. Судя по всему, бренды вернулись в Омск именно в таком оригинальном, историческом формате.

Эрмитаж_мода

Подобного масштаба коллекция костюма впервые демонстрируется в нашем городе. Выставка будет работать до 6 июня 2027 года.

Эрмитаж_мода

Примечательно, что спустя 3,5 месяца экспонаты обновят, поэтому у омичей появится возможность побывать на выставке дважды.

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·Культура/Афиша·Елена Ляхова

Армани и Карден оригинально вернулись в Омск

Выставка в Эрмитаже приурочена к 100-летию моды.
Эрмитаж_мода

В Омск привезли коллекцию Государственного Эрмитажа для выставки «Сто лет моды. 1918–2018», которую покажут в центре «Эрмитаж-Сибирь» на улице Музейной, 4. Об этом сообщает телеграм-канал Omsk-putevoditel.

Эрмитаж_мода

Открытие экспозиции запланировано на 13 ноября. В ее составе – 144 предмета из собрания легендарного музея: посетители увидят как повседневную одежду, так и работы известных дизайнеров, среди которых Пьер Карден, Джорджо Армани, Вивьен Вествуд и Вячеслав Зайцев. Судя по всему, бренды вернулись в Омск именно в таком оригинальном, историческом формате.

Эрмитаж_мода

Подобного масштаба коллекция костюма впервые демонстрируется в нашем городе. Выставка будет работать до 6 июня 2027 года.

Эрмитаж_мода

Примечательно, что спустя 3,5 месяца экспонаты обновят, поэтому у омичей появится возможность побывать на выставке дважды.

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Рубрика - Культура/Афиша