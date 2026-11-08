Армани и Карден оригинально вернулись в Омск

Фото: телеграм-канал Omsk_putevoditel

В Омск привезли коллекцию Государственного Эрмитажа для выставки «Сто лет моды. 1918–2018», которую покажут в центре «Эрмитаж-Сибирь» на улице Музейной, 4. Об этом сообщает телеграм-канал Omsk-putevoditel.

Фото: телеграм-канал Omsk_putevoditel

Открытие экспозиции запланировано на 13 ноября. В ее составе – 144 предмета из собрания легендарного музея: посетители увидят как повседневную одежду, так и работы известных дизайнеров, среди которых Пьер Карден, Джорджо Армани, Вивьен Вествуд и Вячеслав Зайцев. Судя по всему, бренды вернулись в Омск именно в таком оригинальном, историческом формате.

Фото: телеграм-канал Omsk_putevoditel

Подобного масштаба коллекция костюма впервые демонстрируется в нашем городе. Выставка будет работать до 6 июня 2027 года.

Фото: телеграм-канал Omsk_putevoditel

Примечательно, что спустя 3,5 месяца экспонаты обновят, поэтому у омичей появится возможность побывать на выставке дважды.