Известный стилист рассыпался в комплиментах Омску

Фото: rtvi.com

Известный стилист и блогер Гоша Карцев опубликовал 30-минутный видеоролик о летней поездке в Омск, где был председателем жюри конкурса Omsk Fashion Week. В тот период в Омске стояла дикая жара, но даже она не смогла испортить гостю впечатления от города.

– Погода просто треш, я чуть не сдох от жары. Отвратительно жарко было, но все равно в Омске было круто, – подчеркнул стилист.

Карцев гулял по центру, успел побывать в музее имени Врубеля и центре «Эрмитаж-Сибирь», а также посетил небольшую экскурсию в музыкальном театре.

– Здание потрясающей красоты. Омск, если вы не ходите в театр, я лично приеду и вас притащу, – пообещал стилист.

Он поблагодарил представителей театра за то, что те используют минималистские афиши, не портящие вид самого здания, и восхитился небольшим садом рядом со служебным входом в учреждение. Единственное, что огорчило гостя, – отсутствие ремонта музтеатра. Особенно на фоне драмтеатра, который выглядит с иголочки.