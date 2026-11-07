«А кому это надо?»: на руинах стадиона в Омске неожиданно «вырос» целый бассейн

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Год назад в Омске начали строить новый бассейн. Спортивный объект расположился на месте бывшего стадиона «Сатурн» в Центральном округе. При этом его хотели сдать еще в декабре прошлого года, но как-то не задалось, и сроки «подвинули».

Корреспондент «Омск-информа» отправился на строительную площадку, чтобы узнать, как продвигаются дела и успеют ли рабочие уже к новому сроку сдачи объекта.

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Иркутский «конструктор»

Строительство спортивного объекта доверили иркутской компании «Каркас», за плечами которой немалый опыт возведения подобных сооружений. В основу проекта лег современный и довольно дешевый подход: бассейн строят по модульной технологии. Отдельные блочные элементы и металлические конструкции делают на заводе, после чего их доставляют на площадку в Омск и собирают как конструктор. Такая сборка позволяет существенно сократить временные издержки и сэкономить средства.

Сам бассейн проектировался как компактное одноэтажное здание, без лишнего архитектурного пафоса. Так что без вывески его можно спутать с каким-нибудь складом или производственным цехом.

Пропускная способность сооружения рассчитана на четыре сеанса в день по 36 человек в смену. В расписании найдется время как для тренировок воспитанников местных спортивных школ, так и для желающих поплавать омичей. Строительство бассейна обойдется бюджету в 278 млн рублей.

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Ржавый памятник заброшенному спорту

Над подъездом к площадке со стороны улицы Бульварной до сих пор возвышается монументальная старая стела бывшего стадиона «Сатурн», ставшая пристанищем не одного семейства голубей. Этот ржавый монумент советского спорта выглядит контрастно рядом с новеньким сине-белым зданием бассейна. Впрочем, насладиться видом «памятника» на фоне нового спорткомплекса вряд ли выйдет – груженные КамАЗы и спецтехника закрывает обзор.

Пространство вокруг стелы превратилось в импровизированную и хаотичную парковку. Легковые автомобили местных жителей и строителей буквально прижаты друг к другу, едва оставляя узкий проезд.

– Проехать вообще невозможно. Один КаМАз уехал, два приехали. Даже ночью тут стоят, – сетует местный житель Виктор.

Эта парковка – единственный выезд с территории спорткомплекса. Это значит, что через нее двигаются не только грузовики, но и спецтехника – бульдозеры и экскаваторы, которые периодически выезжают за пределы строительного забора, маневрируя между припаркованными легковушками.

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За новым и старым забором

Визуально само здание бассейна выглядит полностью готовым. Металлический каркас обшит панелями, контуры спортивного комплекса сформированы, а основные общестроительные работы явно остались позади. Стройка перешла в фазу благоустройства и финишной отделки территории.

На площадке перед главным входом кипит работа: бригада рабочих укладывает свежий асфальт. Часть строителей орудует лопатами, выравнивая покрытие у будущей внутренней парковки.

Внешний «рубеж» также переживает трансформацию. Со стороны улицы Бульварной прежнее временное ограждение из профнастила уже демонтировали – перед глазами прохожих открылся фасад нового комплекса. С противоположной стороны, в тылу здания, рабочие приступили к другой задаче. Вторая бригада строителей занимается монтажом капитального забора. Новое полноценное ограждение возводят для того, чтобы защитить спортивный комплекс от проникновения и незаконных посягательств после сдачи.

Здание постепенно обретает законченный вид, хотя рабочих рук на территории еще предостаточно – на объекте, по наблюдениям, работает больше 30 человек.

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Нужно еще время?

Первоначальные планы сдать объект до 15 декабря 2025 года, как это часто бывает на омских стройках, потерпели неудачу. График пришлось пересматривать, и теперь на обновленном информационном паспорте объекта в графе «срок окончания работ» значится «декабрь 2026 года».

На площадке, впрочем, царит умеренный оптимизм. Один из рабочих поделился соображениями с корреспондентом «Омск-информа». По его словам, основные работы завершены и к новому сроку строители успеют.

– До декабря, думаю, успеем. Тут немного осталось, внутри немного, да снаружи. У нас же как? Не успеешь – штрафы компании. А кому это надо? Никому, – поделился мыслями рабочий Николай.

Реальная картина на площадке действительно показывает высокую степень готовности. Главное теперь – чтобы очередной декабрь не принес новых сюрпризов с переписыванием информационных стендов. В Омске и так достаточно долгостроев, и еще один городу точно не нужен.