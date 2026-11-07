Стройка у Телецентра в Омске снова сдвинулась с места

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Строительство микрорайона «Академический» на берегу Иртыша у Телецентра в Омске, замершее больше десяти лет назад, снова подает признаки жизни. Застройщик АО «ЗСЖБ № 6» подал в мэрию документ об архитектурно-градостроительном облике будущих домов, сообщил гендиректор компании Юрий Гуринов.

– Мы в третий раз подаем на согласование АГО, его одобрили, но пока разрешения на строительство нет, – цитирует Гуринова портал «СуперОмск».

Речь идет о двух жилых домах высотой 16 этажей и гараже-стоянке. Площадь застройки – почти 6,2 тыс. кв. метров, а общая площадь объектов – 34 тыс. «квадратов».

История «Академического» тянется давно. Работы начались в 2014 году, но после банкротства московского холдинга «СУ-155» стройка остановилась. В 2016 году права на аренду участка и обязательства перед дольщиками перешли к структуре Гуринова. Всего в микрорайоне планируется 12 многоэтажек. Также по соглашению с мэрией застройщик должен возвести детский сад не менее чем на 210 мест и школу не менее чем на 925 учащихся.