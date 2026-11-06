В Омске построят завод по выпуску промышленной рентген-пленки

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Правительство Омской области ищет инвестора для запуска производства промышленной рентгеновской пленки, необходимой для контроля качества на объектах авиации, нефтегазового сектора и строительства. Проект находится на предынвестиционной стадии.

По данным регионального Агентства развития и инвестиций, объем вложений в проект оценивается в 610 млн рублей при сроке окупаемости в 10 лет. Планируемая мощность предприятия составляет 400 тонн готовой продукции в год, что позволит создать 25 высококвалифицированных рабочих мест. Производство призвано заместить импортные чувствительные материалы, используемые при неразрушающем контроле сварных швов и конструкций.

Для размещения завода уже подобран участок площадью свыше 4 га с подведенными коммуникациями. Инвестору гарантируют получение статуса масштабного инвестиционного проекта без торгов, налоговые преференции на территории ОЭЗ «Авангард», а также возможность получить субсидии на покупку оборудования и льготные займы Фонда развития промышленности. Сопровождение проекта планируют вести по принципу одного окна.

Ранее сообщалось, что в Омской области одобрили казначейский инфраструктурный кредит на завод по производству шин для тяжелой техники.