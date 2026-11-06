В Омске прижали питерскую компанию, перестраивающую здание в центре

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Управление Роспотребнадзора по Омской области объявило официальное предостережение ООО «Строительно-монтажное управление № 19» из Санкт-Петербурга. Поводом стали жалобы омичей на нарушения санитарных норм при проведении строительных работ в Центральном округе.

Как следует из документов надзорного ведомства, в Роспотребнадзор поступило обращение от жителей с жалобами на повышенный уровень шума и высокую концентрацию загрязняющих веществ в воздухе рядом со стройплощадкой по адресу: ул. Чернышевского, 2.

По данным регионального Госстройнадзора, работы на этом объекте ведут строители из Санкт-Петербурга. Подрядчик проводит реконструкцию производственного корпуса, преобразуя его в новое административное здание.

Руководству подрядчика рекомендовали соблюдать нормативы по уровню шума и не допускать загрязнения воздуха в жилой зоне при реконструкции здания.