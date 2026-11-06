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·Общество·Мария Филимонова

Омичи перевыполнили план по штрафам

Доходы казны Омска от санкций и нарушителей превысят годовой план.
деньги

Казна Омска в 2026 году получит неожиданно высокий доход от штрафов, санкций и возмещения ущерба. Судя по документу с оценкой ожидаемого исполнения бюджета города, плановые показатели по этому пункту будут перевыполнены.

Изначально власти рассчитывали собрать за год 167,9 млн рублей. Однако уже к 1 октября годовой план был выполнен почти на 80 % – в бюджет поступило свыше 133,2 млн рублей. По итоговым оценкам, суммарные поступления к концу года достигнут 169,9 млн рублей, что составляет 101,19 % от первоначального прогноза.

Значительную роль в пополнении казны сыграла жесткая борьба с недобросовестными автомобилистами. Напомним, что недавно власти подвели промежуточные итоги работы мобильных комплексов фото- и видеофиксации, которые вылавливают машины, припаркованные на газонах, детских и спортивных площадках.

За текущий год специалисты департамента контроля провели 446 рейдов, по результатам которых общая сумма выписанных штрафов превысила 25,5 млн рублей.

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·Общество·Мария Филимонова

Омичи перевыполнили план по штрафам

Доходы казны Омска от санкций и нарушителей превысят годовой план.
деньги

Казна Омска в 2026 году получит неожиданно высокий доход от штрафов, санкций и возмещения ущерба. Судя по документу с оценкой ожидаемого исполнения бюджета города, плановые показатели по этому пункту будут перевыполнены.

Изначально власти рассчитывали собрать за год 167,9 млн рублей. Однако уже к 1 октября годовой план был выполнен почти на 80 % – в бюджет поступило свыше 133,2 млн рублей. По итоговым оценкам, суммарные поступления к концу года достигнут 169,9 млн рублей, что составляет 101,19 % от первоначального прогноза.

Значительную роль в пополнении казны сыграла жесткая борьба с недобросовестными автомобилистами. Напомним, что недавно власти подвели промежуточные итоги работы мобильных комплексов фото- и видеофиксации, которые вылавливают машины, припаркованные на газонах, детских и спортивных площадках.

За текущий год специалисты департамента контроля провели 446 рейдов, по результатам которых общая сумма выписанных штрафов превысила 25,5 млн рублей.

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Рубрика - Общество