В Омской области введут штрафы для бизнеса за ветеранов СВО

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На портале правительства Омской области обнародован проект закона о внесении изменений в региональный Кодекс об административных правонарушениях. Документ предусматривает введение штрафных санкций для работодателей, которые не создают рабочие места для ветеранов СВО.

Согласно проекту, неисполнение требований по квотированию обойдется должностным лицам в сумму от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей штрафы составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а юридическим лицам придется заплатить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Составлять протоколы о нарушениях доверено специалистам центров занятости населения и регионального министерства труда и соцразвития.

Напомним, по правилам квотирования, вступившим в силу с 1 сентября, выделять вакансии для участников спецоперации обязаны государственные органы власти, весь бюджетный сектор, а также коммерческие организации со штатом свыше 100 человек. В минтруде рассчитывают, что в перспективе на новые места удастся трудоустроить порядка 3,5 тыс. ветеранов.