Омский бизнесмен Шихмирзаев застроит «свечками» пустырь напротив цирка

Фото: omskinform.ru

Известному омскому бизнесмену Шамилу Шихмирзаеву отдали очередной участок под застройку. На этот раз предприниматель возведет на территории бывшего мясокомбината, напротив Цирка, несколько высоток. Об этом «Омск-информу» сообщил инсайдер, хорошо знакомый с ситуацией.

Компания, аффилированная с предпринимателем, ООО «Нордстрой», возведет новый ЖК.

Фото: omskinform.ru

- На территории бывшего мясокомбината возведут 5 высоток по 12 этажей каждая с парковками. Проект стартует либо в декабре нынешнего года, либо в начале следующего года, - уточнил собеседник «Омск-информа». - В декабре стартуют продажи.

Сам Шамил Шихмирзаев подтвердил редакции эту информацию.

Фото: omskinform.ru

- Договор заключен. Но разрешение на строительство еще не получено, - подчеркнул Шихмирзаев в комментарии агентству.

Побывав на площадке будущего ЖК, корреспондент «Омск-информа», застал две субподрядные организации. Одна бригада занималась демонтажными работами, другая – инженерными изысканиями. Рабочие наотрез отказались комментировать происходящее.

Фото: omskinform.ru

Зато более словоохотливые сотрудники охраны рассказали, что демонтаж существующих построек, к слову, находящихся, в плачевном состоянии, затянется.

- Тут кафе «Казан-мангал», автостоянка и магазин «Фикс-прайс» были, чего только не было на нашей памяти. Сейчас, видите, нет ничего. Сказали, что 20 ноября начнут строить. Но, скорее всего, сносить будут до января. И возводить начнут не раньше зимы, а то и весной. Тут свечки построят, не меньше восьми, - отметили охранники.

До старта строительных работ, судя по всему, и правда далеко. Ибо строений рядом с пустырем. А изыскания только начали.

Отметим, что официальных данных о строительстве на этой территории не появлялось. Ранее компании «Нордстрой», учредителем которого является дочь Шамила Шихмирзаева, Элина Шихмирзаева, отдали участок рядом с ЖК рядом с ЖК «Утиная гора». За 7 лет. фирма соирается снести на площади 0,35 га аварийные и частные дома и построить новый микрорайон со школами и больницами.

Фото: omskinform.ru

Также «Нордстрой» выиграл аукцион на КРТ в границах улиц Сенной и Чехова. Площадь участка составляет 0,16 га.