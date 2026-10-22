Бизнесмен Шихмирзаев застроит высотками центр Омска

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Комплексным развитием территории в границах улиц Кемеровской и Октябрьской, рядом с ЖК рядом с ЖК «Утиная гора» в Омске, займется ООО «Специализированный застройщик «Нордстрой». Компания выиграла конкурс мэрии. Начальная цена лота составляла 76,2 тысячи рублей.

Договор с «Нордстроем» заключат на 7 лет. За это время фирма должна снести на площади 0,35 га аварийные и частные дома и построить новый микрорайон со школами и больницами.

Отметим, что ранее «Нордстрой» выиграл аукцион на КРТ в границах улиц Сенной и Чехова. Площадь участка составляет 0,16 га. Отметим, что учредителем компании является Элина Шихмирзаева, дочь известного омского предпринимателя и застройщика Шамила Шихмирзаева. Помимо «Нордстроя», ей также принадлежат строительные компании «БРИК» и «Причал55».