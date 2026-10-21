Тысячи нарушений: прокуратура вскрыла проблемы с нацпроектами в Омске

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За три квартала 2026 года прокуратура Омской области выявила свыше 79 тыс. нарушений закона. Для их устранения специалисты внесли 16,3 тыс. представлений и инициировали возбуждение 158 уголовных дел.

Кроме того, к дисциплинарной и административной ответственности привлекли более 13,4 тыс. и 2 тыс. должностных лиц соответственно, а еще 2,3 тыс. человек получили предостережения. По протестам ведомства отменено и изменено 6 тыс. незаконных правовых актов, а в суды было направлено 2,38 тыс. исков.

Отдельное внимание надзорные органы уделили исполнению федеральных программ. При проверках удалось пресечь 1200 нарушений при реализации национальных проектов.

Основной массив работы также пришелся на защиту прав предпринимателей, сферу ЖКХ, безопасность дорожного движения и соблюдение трудовых и жилищных прав несовершеннолетних и участников специальной военной операции.