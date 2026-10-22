Краснодарский застройщик воткнет многоэтажки на месте частного сектора в Омске

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В Омске выбрали компанию, которая займется комплексным развитием территории площадью 14,45 га в Центральном округе. Победителя определили по итогам электронных торгов.

Осваивать участок будет компания «Строй-Сити». Территория расположена в границах улиц Лермонтова, 3-го Разъезда, Красных Зорь и 24-й Линии. Начальная цена лота составляла 12,14 млн рублей, а на реализацию проекта отведено 15 лет.

Компания «Строй-Сити» зарегистрирована в Краснодарском крае. Основной вид деятельности — инженерные изыскания и проектирование.

Согласно открытым данным, баланс за 2025 год составляет 8,3 млн рублей, а чистый убыток — 91 тысячу рублей. Генеральным директором с августа 2025 года является Григорий Сирота.

Напомним, что на территории расположено около 120 земельных участков. Под снос пойдут три многоквартирных дома, частные строения и нежилые объекты. Также застройщику предстоит расселить жильцов шести квартир.

По проекту инвестор построит не менее 85 тыс. кв. метров жилья и детский сад на 260 мест, а также капитально отремонтирует школу № 130, увеличив ее вместимость на 425 учеников. Кроме того, предусмотрены две спортивные площадки, памятный знак церковному деятелю и модернизация дорог с последующей передачей городу.

На разработку градостроительной документации отведено два года. Срок могут продлить в случае судебных споров с собственниками недвижимости.