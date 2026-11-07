В Омске развенчали миф о «золоте Колчака» и показали его «британский» ящик

Фото: Анны Шестаковой

На уникальной выставке «Колчак. История от первого лица», которая накануне открылась в омском Центре изучения истории Гражданской войны, показали рассекреченное сотрудниками ФСБ России уголовное дело адмирала Александра Колчака, которая наглядно показывает истинное лицо верховного правителя «белой» России.

В экспозиции большое внимание уделяется так называемому британскому следу. Показания самого Колчака прямо доказывают, что его армия получала материально-техническую помощь из Великобритании в виде денег, оружия, боеприпасов, обмундирования.

Фото: Анны Шестаковой

На явную поддержку адмирала со стороны Великобритании указывает и уникальный ящик, обнаруженный на севере Омской области. В нем перевозились боеприпасы для колчаковской армии. Сегодня ящик хранится в архивах ФСБ как неопровержимое доказательство связей адмирала с британской империей.

– Самое главное, что дают эти документы – мы узнаем историю от первого лица, – говорит зампред комиссии Общественной палаты РФ по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Елена Малышева. – Очень много противоречий, начиная от клятвы российскому императору, траектория отказа от Родины: служить хочу королевству Великобритании, флоту Америки. Дословная его фраза: «Готов служить на любых условиях».

Фото: Анны Шестаковой

По словам Малышева, интервенция, а по сути, военное вторжение иностранных государств, включая Великобританию, привела к длительной (почти четыре года) и ожесточенной Гражданской войне.

– Именно интервенция обусловила пролонгированность и ожесточенность Гражданской войны. Интервенция повлияла на разобщение общества, на дестабилизацию политической системы и те последствия, которые были: это военная диктатура, аресты, расстрелы. Мы этой выставкой заявляем, что наш исторический суверенитет непоколебим, – отметила Малышева.

Фото: Анны Шестаковой

Посетители выставки смогут увидеть материалы дополнительной проверки уголовного дела в отношении адмирала, по результатам которой он не был реабилитирован. А также узнают судьбу так называемого «золота Колчака» – 500 тонн драгоценного металла, который якобы спрятали у железной дороги после ограбления омских банков.

Слухи о золоте подкреплялись заявлением некоего гражданина Румынии, утверждавшего, что в 1918 году он участвовал в перевозке похищенных ценностей и видел, как их закапывали. Однако архивные проверки и многократные поиски золото категорически опровергли существование клада.

Выставка будет работать в Центре изучения истории Гражданской войны до 11 января 2027 года. Вход на экспозицию свободный.