Омичам покажут рассекреченные документы времен Колчака

Фото: max.ru/shelest_sn

В омском Центре изучения Гражданской войны 6 ноября заработала выставка «Колчак. История от первого лица» (12+), организованная Национальным центром исторической памяти при президенте РФ. Одним из первых гостей экспозиции стал мэр Омска Сергей Шелест.

Градоначальник назвал выставку «интереснейшей» и обратил внимание на то, что ее основу составили уникальные материалы, с которых совсем недавно ФСБ России сняла гриф секретности. По словам Шелеста, архивные подлинники помогают взглянуть на фигуру адмирала без лишних иллюзий.

– Еще совсем недавно образ Колчака было принято романтизировать: все-таки известный полярный исследователь, храбрый офицер, ставший командующим Черноморским флотом. Но архивные документы говорят и о другом: о военном перевороте, о бессудных казнях, которые проходили и в нашем городе, об активном сотрудничестве с интервентами: англичанами, японцами, французами, заинтересованными в искусственном поддержании братоубийственной войны в России, чтобы максимально ослабить нашу страну, – подчеркнул мэр Омска.

В залах экспозиции представлены протоколы допросов с собственноручной подписью Колчака, а также редкие фото- и киноматериалы. Шелест пригласил омичей лично изучить рассекреченные свидетельства эпохи и сделать собственные выводы на основе документальных фактов.