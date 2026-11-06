Парковку в центре Омска прижмут к строгим стандартам

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В центре Омска приведут к единому стандарту парковочные места возле Регионального центра по связям с общественностью. Для благоустройства участка на улице Певцова уже подготовили проект планировки территории.

Документация предполагает официальную «организацию парковочных мест» для здания по адресу Красный Путь, 9. Заказчиком разработки проекта выступил сам РЦСО.

Как сообщает Om1 Омск, расширять парковку не планируют – все указанные в плане площадки уже существуют. Земли оформляют и систематизируют для того, чтобы парковочная зона соответствовала действующим градостроительным нормам. В дальнейшем это позволит провести на объекте полноценное благоустройство и озеленение.