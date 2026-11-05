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Автобарыги оккупировали омские парковки

Жители Советского округа не могут припарковаться у домов.
автомобили, парковка

В социальных сетях омичи возмутились тем, что на общегородских парковочных местах в Советском округе неизвестные предприниматели устроили стоянку для продажи машин. Об этом сообщает макс-канал «Аварийный Омск».

По словам анонимного автора, местные жители лишены возможности ставить свои автомобили, поскольку большинство машин стоят без движения месяцами. Речь идет о территории у дома на улице Коммунальной, 4. На снимках, приложенных к жалобе, видно, что все места возле знаков парковки заняты, а рядом размещена реклама соответствующих услуг. В комментариях еще одна омичка рассказала о похожей ситуации на улице Нефтезаводской, 45, к. 3: там, по ее словам, в гараже наладили разбор автомобилей, и вся парковка заставлена полуразобранными машинами.

– Одна из задач – произвести оборачиваемость парковочного места, чтобы оно не занималось одной машиной на весь день, а использовалось несколькими, что позволит людям решать свои задачи в данной локации. Предполагаются льготные условия парковки, а также приложение, в котором будет указана информация о свободных местах, – отмечал председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Омского горсовета Юрий Арчибасов.

Отметим, что в ближайшее время в Омске собираются запустить платные парковки: с 8 до 20 часов стоянка обойдется автомобилистам в 60 рублей за час. В горсовете поясняли, что одна из целей нововведения – заставить водителей освобождать места быстрее, чтобы ими могли пользоваться другие автомобилисты. Пока такие парковки готовятся ввести только на центральных улицах города.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Автобарыги оккупировали омские парковки

Жители Советского округа не могут припарковаться у домов.
автомобили, парковка

В социальных сетях омичи возмутились тем, что на общегородских парковочных местах в Советском округе неизвестные предприниматели устроили стоянку для продажи машин. Об этом сообщает макс-канал «Аварийный Омск».

По словам анонимного автора, местные жители лишены возможности ставить свои автомобили, поскольку большинство машин стоят без движения месяцами. Речь идет о территории у дома на улице Коммунальной, 4. На снимках, приложенных к жалобе, видно, что все места возле знаков парковки заняты, а рядом размещена реклама соответствующих услуг. В комментариях еще одна омичка рассказала о похожей ситуации на улице Нефтезаводской, 45, к. 3: там, по ее словам, в гараже наладили разбор автомобилей, и вся парковка заставлена полуразобранными машинами.

– Одна из задач – произвести оборачиваемость парковочного места, чтобы оно не занималось одной машиной на весь день, а использовалось несколькими, что позволит людям решать свои задачи в данной локации. Предполагаются льготные условия парковки, а также приложение, в котором будет указана информация о свободных местах, – отмечал председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Омского горсовета Юрий Арчибасов.

Отметим, что в ближайшее время в Омске собираются запустить платные парковки: с 8 до 20 часов стоянка обойдется автомобилистам в 60 рублей за час. В горсовете поясняли, что одна из целей нововведения – заставить водителей освобождать места быстрее, чтобы ими могли пользоваться другие автомобилисты. Пока такие парковки готовятся ввести только на центральных улицах города.

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Рубрика - Происшествия