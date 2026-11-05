Омск-информ
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·Происшествия·Олег Кипорук

В Омске почти две недели ищут пропавшего пенсионера

Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи и не выходит на связь с конца октября.
Самодуров Олег

Правоохранительные органы разыскивают 72-летнего Олега Самодурова, проживающего в Октябрьском округе. Пенсионер ушел из дома на улице Юбилейной, 25 октября и до сих пор не вернулся домой. В полиции отметили, что пропавший нуждается в помощи медиков.

Приметы разыскиваемого: рост около 170 сантиметров, телосложение худощавое. Из особых примет выделяется татуировка, нанесенная на левое предплечье.

В день исчезновения мужчина был одет в коричневую кожаную куртку, синие джинсы и бордовые кожаные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пенсионера, просят незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: 79-34-02, 8-908-110-95-06 или 102.

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·Происшествия·Олег Кипорук

В Омске почти две недели ищут пропавшего пенсионера

Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи и не выходит на связь с конца октября.
Самодуров Олег

Правоохранительные органы разыскивают 72-летнего Олега Самодурова, проживающего в Октябрьском округе. Пенсионер ушел из дома на улице Юбилейной, 25 октября и до сих пор не вернулся домой. В полиции отметили, что пропавший нуждается в помощи медиков.

Приметы разыскиваемого: рост около 170 сантиметров, телосложение худощавое. Из особых примет выделяется татуировка, нанесенная на левое предплечье.

В день исчезновения мужчина был одет в коричневую кожаную куртку, синие джинсы и бордовые кожаные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пенсионера, просят незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: 79-34-02, 8-908-110-95-06 или 102.

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Рубрика - Происшествия