Омич устроил стрельбу по прохожим ради шутки

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В Одесском районе Омской области местный житель, вооружившись пневматикой, устроил стрельбу. Инцидент произошел в деревне Генераловке, куда 39-летний сельчанин возвращался из гостей. Проходя мимо одного из подворий, мужчина почувствовал резкую боль в ноге и позднее обнаружил ранение от свинцовой пули.

Полицейские установили причастность к случившемуся 58-летнего соседа. На допросе подозреваемый пояснил, что находился в состоянии опьянения и решил пострелять по банкам из пневматической винтовки с оптическим прицелом. Заметив идущего мимо человека, он принял его за знакомого и выстрелил вслед ради розыгрыша, после чего сразу ушел в дом, не заметив попадания.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия, а принадлежащая ему винтовка изъята правоохранителями.