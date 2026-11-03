В Омске пенсионер в черном бесследно исчез после выхода из дома

Фото: vk.com/dobrospasomsk

В Омске волонтеры ПСО «Доброспас-Омск» разыскивают 68-летнего Серка Карабасова. По данным поискового отряда, пенсионер пропал 1 ноября. В тот день он вышел из дома по адресу: улица Мельничная, 58б, и до сих пор не вернулся.

Был одет в черную куртку и черные брюки. Других особых примет в ориентировке не указано.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам 102 или 112, а также связаться с волонтерами по номерам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10, 8-800-700-56-76.

Напомним, ранее стало известно, что в Омской области нашли тело водителя, машина которого застряла в болоте.