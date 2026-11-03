Под Омском водитель сбил ребенка на обочине и скрылся

Omskinform.ru

Сегодня, 3 ноября, произошло ДТП с пострадавшим школьником. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть ОМВД России по Москаленскому району в 19:30.

По предварительной информации, на улице Центральной в селе Элита, возле дома № 13, водитель неустановленного автомобиля наехал на пешехода, который шел по обочине в попутном направлении. После случившегося автомобилист покинул место аварии.

В результате ДТП пострадал 12-летний мальчик. С ушибами его доставили в больницу.

Сотрудники полиции продолжают поиски нарушителя и устанавливают его личность. Всех, кто стал свидетелем случившегося, просят позвонить по номерам 79-32-03 или 112.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омской области КамАЗ насмерть сбил пенсионерку.