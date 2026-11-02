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·Происшествия·Андрей Андреев

Вез картошку: водитель грузовика устроил ДТП на трассе Тюмень – Омск и погиб

Мужчина врезался в стоящую фуру.
ДТП с картофелем

Сегодня на трассе Тюмень – Омск в Тюменской области произошло смертельное ДТП. На 51-м километре грузовик Nissan врезался в фуру, стоявшую у края проезжей части. Об этом сообщает госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, водитель большегруза в этот момент занимался заменой колеса. За рулем «ниссана» находился мужчина 34 лет, для него авария оказалась смертельной. Судя по снимкам, опубликованным ГИБДД, кабину и кузов Nissan удар деформировал почти полностью. Перевозившийся в сетках картофель после столкновения оказался разбросан по дороге.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Вез картошку: водитель грузовика устроил ДТП на трассе Тюмень – Омск и погиб

Мужчина врезался в стоящую фуру.
ДТП с картофелем

Сегодня на трассе Тюмень – Омск в Тюменской области произошло смертельное ДТП. На 51-м километре грузовик Nissan врезался в фуру, стоявшую у края проезжей части. Об этом сообщает госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, водитель большегруза в этот момент занимался заменой колеса. За рулем «ниссана» находился мужчина 34 лет, для него авария оказалась смертельной. Судя по снимкам, опубликованным ГИБДД, кабину и кузов Nissan удар деформировал почти полностью. Перевозившийся в сетках картофель после столкновения оказался разбросан по дороге.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

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Рубрика - Происшествия