Омичке грозит почти десятилетие в колонии из-за тайника с наркотиками

Фото: УФСБ России по Омской области

В Омске завершились прения сторон по уголовному делу 40-летней местной жительницы, которую обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в сентябре прошлого года женщина договорилась с сожителем помогать ему распространять наркотики. Мужчина заранее разделил запрещенное вещество на небольшие партии, а омичка должна была оборудовать тайники.

Для этого мужчина использовал заранее выкопанную яму, куда поместил 70 свертков с наркотиками общим весом 33 кг. Его спутница сфотографировала место закладки и прилегающую местность, чтобы впоследствии передать снимки сообщникам.

Довести задуманное до конца фигуранты не смогли – их задержали сотрудники УФСБ России по Омской области. В ходе прений сторон прокурор попросил суд назначить женщине 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Следующее заседание пройдет с участием подсудимой. Ей предстоит выступить с последним словом. Уголовные дела остальных участников преступной группы расследуются и рассматриваются отдельно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омске поймали закладчика-гастролера из Средней Азии.