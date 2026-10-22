В Омске поймали торговца с крупной партией героина, закупавшегося в даркнете

Фото: УФСБ России по Омской области

В Центральном округе Омска полицейские задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков. При личном досмотре у него изъяли сверток с метадоном, а во время обыска в квартире нашли почти 108 граммов героина.

Оперативники наркоконтроля вышли на омича при проверке оперативной информации. Мужчину застали возле частного сектора, где и провели личный досмотр.

В квартире задержанного полицейские обнаружили 170 свертков с наркотиком, подготовленных для разового употребления, а также пакет с нерасфасованным порошком. Экспертиза подтвердила, что это героин. Общий вес изъятого вещества составил почти 108 граммов.

По версии оперативников, героин мужчина заказывал через теневой интернет-магазин. Он забирал наркотик из тайников вдоль трасс в Омской области, фасовал на разовые дозы и распространял через закладки по всему городу. Запрещенное вещество омич передавал розничным курьерам и конечным потребителям.

Кроме того, на другой площадке даркнета мужчина приобретал синтетические наркотики для совместного употребления с супругой.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Расследованием занимается отдел полиции № 10 УМВД России по Омску. На время следствия мужчине запретили совершать определенные действия.

Отметим, что максимальное наказание по этой статье составляет 20 лет лишения свободы, минимальное - 10 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омске пресекли схему распространения сильнодействующего препарата по всей России.