В Омской области мать с тремя детьми чудом выбралась из горящего дома

Фото: пресс-служба МЧС Омской области

Вчера ночью, 21 октября, в селе Черняево Тарского района произошел крупный пожар. Огонь охватил жилой дом и хозяйственные постройки на площади 120 квадратных метров. Избежать трагедии удалось благодаря автономному пожарному извещателю.

Возгорание произошло около часа ночи. К этому моменту огонь уже охватил веранду и перекрыл выход из дома. Хозяйка проснулась от громкого сигнала пожарного извещателя, который предупредил об опасности. Женщина быстро сориентировалась, разбила окно и вместе с тремя детьми выбралась из дома. Никто не пострадал.

Для борьбы с огнем привлекли семь спасателей из ДПК «село Черняево» и 58-й пожарно-спасательной части. Открытое горение удалось ликвидировать к 01:40. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание на веранде, где стоял морозильный ларь.

Как выяснили сотрудники МЧС России, женщина узнала о необходимости устанавливать пожарные извещатели из выступлений спасателей по телевидению. После этого она купила приборы и самостоятельно разместила их в доме. Ночью устройство вовремя подало сигнал о задымлении, что помогло хозяйке и троим детям выбраться из горящего дома.

– Этот случай еще раз подтверждает, как важно соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электрооборудования. Короткое замыкание – типичная ситуация, которая нередко возникает из-за перегрузки сети, неисправных приборов или самодельных удлинителей, – заявил начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тарскому району Александр Плюснин.

Специалист также обратил внимание на важность установки автономных дымовых пожарных извещателей. По словам представителя МЧС, именно своевременный сигнал прибора помог семье вовремя отреагировать на возгорание и покинуть дом. Он посоветовал устанавливать такие устройства в жилых помещениях, поскольку они помогают вовремя обнаружить пожар и избежать трагических последствий.