Адвокат Шукшиной рассказала о последней воле актрисы

Фото: кадр из фильма

Главным желанием народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая сегодня умерла в одной из столичных клиник в возрасте 88 лет, было примирение ее близких. Об этом в беседе с «МК» заявила ее близкая подруга и адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

По ее словам, Шукшина мечтала о примирении в семье. Актриса сильно переживала из-за постоянных конфликтов между дочерями Марией и Ольгой и хотела, чтобы родные наконец-то сумели найти общий язык, дружить и собираться вместе за одним столом. Также Лидия Федосеева-Шукшина хотела дожить до весны.

Основным предметом спора между детьми культового советского режиссера Василия Шукшина были права на его творческое наследие и имущественные споры. Урегулировать их пока не удалось.