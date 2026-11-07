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·Культура/Афиша·Лев Шишкин

Умерла актриса Федосеева-Шукшина

Народной артистке РСФСР было 88 год.
Свечи в церкви

В Москве умерла народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, сообщила в социальных сетях ее дочь, актриса Мария Шукшина.

– Умерла моя мама, Лидия. Прошу молитв ваших, милые, добрые люди! – говорится в публикации в ее телеграм-канале.

Федосеевой-Шукшиной было 88 лет. Недавно она была госпитализирована после ухудшения здоровья. В последние дни сообщалось, что актриса находится в стабильно тяжелом состоянии.

Прощание с ней пройдет во вторник, 10 ноября. Похоронят Лидию Федосееву-Шукшину на Новодевичьем кладбище. Там же покоится ее супруг, режиссер Василий Шукшин, скончавшийся в 1974 году.

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·Культура/Афиша·Лев Шишкин

Умерла актриса Федосеева-Шукшина

Народной артистке РСФСР было 88 год.
Свечи в церкви

В Москве умерла народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, сообщила в социальных сетях ее дочь, актриса Мария Шукшина.

– Умерла моя мама, Лидия. Прошу молитв ваших, милые, добрые люди! – говорится в публикации в ее телеграм-канале.

Федосеевой-Шукшиной было 88 лет. Недавно она была госпитализирована после ухудшения здоровья. В последние дни сообщалось, что актриса находится в стабильно тяжелом состоянии.

Прощание с ней пройдет во вторник, 10 ноября. Похоронят Лидию Федосееву-Шукшину на Новодевичьем кладбище. Там же покоится ее супруг, режиссер Василий Шукшин, скончавшийся в 1974 году.

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Рубрика - Культура/Афиша