Омский кинотеатр «Маяковский» отмечает 70-летие в строительных лесах

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Ровно семьдесят лет назад, 7 ноября 1956 года, в центре Омска торжественно распахнул двери кинотеатр имени В. В. Маяковского. Несмотря на то, что сейчас в здании кинотеатра идет ремонт, «Маяковский» продолжает работу – так, в сегодняшней афише сразу 14 фильмов.

Вот что об открытии нового кинотеатра семь десятилетий назад писала газета «Омская правда»:

– В строй действующих вступил комфортабельный кинотеатр имени Маяковского. В новом театре красиво оборудовано фойе, два кинозала, читальная комната.

Здание кинотеатра возвели по типовому проекту, который в те годы применяли для культурных центров во многих городах страны, – так поступали ради экономии. Входной портик украсили массивные колонны. Изначально в кинотеатре действовали два зала – розовый и голубой, рассчитанные на 350 и 340 мест соответственно.

В 1975 году именно здесь впервые в Омске организовали стереокинопоказ: один из залов переоборудовали под такие сеансы. Позже кинотеатр расширили до четырех залов на 260, 202, 35 и 46 мест. «Маяковский» долгие годы был ведущим и самым популярным кинотеатром города. Однако в последнее время интерес к заведению начал снижаться, в том числе по причине морального устаревания самого здания. Собственники кинотеатра приняли решение о его модернизации. Работы на объекте стартовали в сентябре этого года.

Масштабное преображение затронет не только само строение, но и прилегающую территорию. Планируется расширить пешеходные дорожки, установить световые тоннели, заменить уличное освещение, поставить новые урны, лавочки и качели.

На месте старого Кадышевского кладбища за кинотеатром создадут мемориал, а также высадят около 300 деревьев – среди них ели, сосны, дубы и клены – и 600 кустарников.

Общая стоимость работ по преображению «Маяковского» оценивается в 237 млн рублей. Горожане ждут, когда кинотеатр, переживший семь десятилетий, откроется в новом облике.