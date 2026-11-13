В Омской области урезали федеральную поддержку газовых заправок

Фото: Magnific.com

В минувший четверг, 12 ноября, в Омской области приняли постановление об изменении порядка предоставления федеральных субсидий на развитие газомоторной инфраструктуры. Документ предусматривает сокращение перечня мероприятий, на которые регион может направлять эти средства.

Речь идет о поддержке строительства газозаправочных станций и переоборудования автомобилей для использования природного газа в качестве топлива. В том числе это касается общественного транспорта и коммунальной техники.

Так, из перечня исключат субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на компенсацию части затрат при строительстве заправочных станций для автомобилей на компримированном природном газе.

Кроме того, федеральные средства больше не будут направлять на возмещение недополученных доходов компаниям и предпринимателям, которые поддерживают переоборудование автомобильной техники, включая автобусы и коммунальные машины, для работы на природном газе.

Отметим, что решение о введении этой меры поддержки приняли еще в прошлом году.