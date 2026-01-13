Омск стал льготным направлением для авиарейсов из Екатеринбурга

На поддержку межрегиональных перелетов выделено 250 млн рублей.

omskinform.ru

Омск вошел в число приоритетных направлений, перелеты по которым будут субсидироваться из бюджета Свердловской области. Об этом губернатор региона Денис Паслер сообщил в своем телеграм-канале.

На поддержку межрегиональных авиаперевозок в бюджете Свердловской области на 2026 год заложено 250 млн рублей. Помимо Омска, субсидирование предусмотрено для рейсов в Абакан, Астрахань, Барнаул, Горно-Алтайск, Кемерово, Махачкалу, Мурманск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Оренбург, Саратов и Томск. Также финансирование получат маршруты в города Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Глава региона отметил, что область активно развивает деловые и туристические связи по всей стране, а поддержка авиасообщения позволяет сохранять высокую мобильность жителей и бизнеса. Для Омска это означает более доступные перелеты в крупный уральский центр, что может способствовать росту турпотока и укреплению экономических контактов.