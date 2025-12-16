В Омске запустили продажу недорогих билетов в Якутск

Льготные рейсы доступны для молодежи, пенсионеров, людей с инвалидностью и многодетных семей.

пресс-служба Омского аэропорта

Авиакомпания «Якутия» 16 декабря объявила о старте продаж субсидированных авиабилетов. Льготные тарифы по федеральной программе доступны для отдельных категорий граждан РФ на рейсы из Якутска в города России, выполняемые с 1 января 2026 года.

Как уточнили в авиакомпании, стоимость перелета в Омск по субсидированному тарифу составит 4,5 тысячи рублей, аналогичная цена установлена и на обратный рейс.

Продажа льготных билетов продлится с 16 декабря 2025 года по 31 декабря 2026 года. Воспользоваться ими можно для перелетов в течение всего года.

Право на покупку субсидированных авиабилетов имеют граждане РФ до 23 лет, лица пенсионного возраста, люди с инвалидностью и сопровождающие их лица, дети-инвалиды, инвалиды с детства, члены многодетных семей, а также курсанты военных вузов Минобороны старше 23 лет при наличии отпускного билета.

Напомним, ранее стало известно, что уже в мае авиакомпания «ЮВТ Аэро» планирует возобновить регулярные субсидированные рейсы по маршруту Омск – Горно-Алтайск.