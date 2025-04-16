Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Ожидается, что полеты будут выполняться дважды в неделю.

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» планирует возобновить регулярные субсидированные рейсы по маршруту Омск – Горно-Алтайск. Предварительно, самолеты начнут летать уже 3 мая.

По информации «Нового Омска», рейсы будут выполняться два раза в неделю: в среду и субботу.

На данный момент билеты на рейс пока не продаются, администрация Омского аэропорта ожидает от авиакомпании данные о расписании с точной информацией о времени отправления. Ранее маршрут пользовался популярностью у туристов.

·Отдых и туризм

Ожидается, что полеты будут выполняться дважды в неделю.

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» планирует возобновить регулярные субсидированные рейсы по маршруту Омск – Горно-Алтайск. Предварительно, самолеты начнут летать уже 3 мая.

По информации «Нового Омска», рейсы будут выполняться два раза в неделю: в среду и субботу.

На данный момент билеты на рейс пока не продаются, администрация Омского аэропорта ожидает от авиакомпании данные о расписании с точной информацией о времени отправления. Ранее маршрут пользовался популярностью у туристов.