Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Правительство Омской области распределило 23 районам субсидии на стимулирование производства молока.

84 млн рублей распределено в Омской области на «молочные» субсидии для личных подсобных хозяйств. Об этом сообщается на правительственном портале. 

– В этом году ставка субсидии сохранена на уровне 3,6 рубля за 1 литр молока, – отмечается в сообщении. – В прошлом году в личных подсобных хозяйствах было закуплено 32,1 тыс. тонн молока.

В 2025 году распределение средств местным бюджетам происходит раньше, также сообщается, что общий объем финансирования этого направления будет зависеть от потребностей районов в возмещении хозяйствам части затрат на производство молока.

·Экономика/Бизнес

Правительство Омской области распределило 23 районам субсидии на стимулирование производства молока.

84 млн рублей распределено в Омской области на «молочные» субсидии для личных подсобных хозяйств. Об этом сообщается на правительственном портале. 

– В этом году ставка субсидии сохранена на уровне 3,6 рубля за 1 литр молока, – отмечается в сообщении. – В прошлом году в личных подсобных хозяйствах было закуплено 32,1 тыс. тонн молока.

В 2025 году распределение средств местным бюджетам происходит раньше, также сообщается, что общий объем финансирования этого направления будет зависеть от потребностей районов в возмещении хозяйствам части затрат на производство молока.