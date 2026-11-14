Омские власти обсуждают достройку Красногорского гидроузла

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Сегодня, 14 ноября, состоялось очередное заседание областного строительного штаба, на котором обсуждался ход работ на социально значимых и инфраструктурных объектах региона.

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, в центре внимания властей медицинский комплекс Госпиталя для ветеранов войн, а также реализация проекта Красногорского водоподъемного гидроузла на Иртыше.

Ранее главный эксперт проекта Екатерина Куренкова сообщила, что в Главгосэкспертизу России представили результаты инженерных изысканий по второму этапу – достройке гидроузла в правобережной части Иртыша. По итогам этих изысканий ведомство выдало положительное заключение.

Гидроузел относится к третьему классу гидротехнических сооружений и строится в Омском районе у села Красная Горка. Это объект комплексного назначения: он создается для уровней воды, необходимых для водоснабжения и навигации. Застройщиком выступает областное учреждение «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений».