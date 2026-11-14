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Омские власти обсуждают достройку Красногорского гидроузла

Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области
ЛШ
Лев Шишкин
·Промышленность·Лев Шишкин

Омские власти обсуждают достройку Красногорского гидроузла

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на второй этап достройки гидротехнического сооружения.
Красногорский гидроузел

Сегодня, 14 ноября, состоялось очередное заседание областного строительного штаба, на котором обсуждался ход работ на социально значимых и инфраструктурных объектах региона.

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, в центре внимания властей медицинский комплекс Госпиталя для ветеранов войн, а также реализация проекта Красногорского водоподъемного гидроузла на Иртыше.

Ранее главный эксперт проекта Екатерина Куренкова сообщила, что в Главгосэкспертизу России представили результаты инженерных изысканий по второму этапу – достройке гидроузла в правобережной части Иртыша. По итогам этих изысканий ведомство выдало положительное заключение.

Гидроузел относится к третьему классу гидротехнических сооружений и строится в Омском районе у села Красная Горка. Это объект комплексного назначения: он создается для уровней воды, необходимых для водоснабжения и навигации. Застройщиком выступает областное учреждение «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений».

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·Промышленность·Лев Шишкин

Омские власти обсуждают достройку Красногорского гидроузла

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на второй этап достройки гидротехнического сооружения.
Красногорский гидроузел

Сегодня, 14 ноября, состоялось очередное заседание областного строительного штаба, на котором обсуждался ход работ на социально значимых и инфраструктурных объектах региона.

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, в центре внимания властей медицинский комплекс Госпиталя для ветеранов войн, а также реализация проекта Красногорского водоподъемного гидроузла на Иртыше.

Ранее главный эксперт проекта Екатерина Куренкова сообщила, что в Главгосэкспертизу России представили результаты инженерных изысканий по второму этапу – достройке гидроузла в правобережной части Иртыша. По итогам этих изысканий ведомство выдало положительное заключение.

Гидроузел относится к третьему классу гидротехнических сооружений и строится в Омском районе у села Красная Горка. Это объект комплексного назначения: он создается для уровней воды, необходимых для водоснабжения и навигации. Застройщиком выступает областное учреждение «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений».

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Рубрика - Промышленность