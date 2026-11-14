Халяль, «Федоровка» и бассейн на окраине: что собираются строить в Омске за миллиарды?

Omskinform.ru

В Омской области в последние годы все чаще звучат слова об инвестиционной привлекательности региона, заключаются соглашения на миллиарды рублей и разрабатываются сотни различных инициатив. Так, накануне стало известно об одном из таких проектов – киберспортивной арене за 150 млн рублей.

Однако ее расположение вызывает вопросы – предполагаемое место досуга находится в промзоне в черте города, где основным потребителям, молодым омичам, делать нечего. «Омск-информ» внимательно изучил проекты с точки зрения реальности их воплощения. Речь идет о вливаниях на миллиарды рублей.

Фото: Freepik.com

«Золотой» бассейн в промзоне

Проблему «оторванности» спортобъекта от города можно было бы решить развитой транспортной инфраструктурой. Однако, как известно, на окраинах Омска и в ближайших поселках в последнее время количество транспорта только уменьшается.

Напомним, что, согласно проектной документации на Инвесткарте, киберспортивный комплекс планируют разместить на пересечении улицы 3-й Молодежной и Окружной дороги. Локация вызывает вполне закономерные вопросы: участок находится на значительном удалении от основных жилых массивов и целевой аудитории – студентов и школьников.

Фактически предполагаемый участок, куда должны стекаться молодые омичи, находится в промзоне на окраине Омска, куда ходит единственный автобус, соединяющий поселок Чкаловский с микрорайоном Осташково.

Привлекать инвесторов планируют через арендные механизмы, торги или концессию. Предполагается, что в перспективе киберплощадка вольется в единый кластер креативных индустрий, хотя пока ее соседями остаются лишь заводские заборы и логистические склады.

Фото: Freepik.com

Совсем рядом, буквально через дорогу от будущего киберполигона, планируется куда более масштабная инициатива – многофункциональный Центр водных видов спорта с рекордной заявленной стоимостью в 7,5 млрд рублей. Проект, как сказано в документации, нацелен на импортозамещение спортивной инфраструктуры и развитие профессионального плавания, синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду.

Под одной крышей планируют объединить 50-метровый бассейн олимпийского стандарта, специализированные арены и тренировочные базы, которые необходимы профильным спортивным школам, федерациям и студентам профильных вузов вроде СибГУФКа.

При этом не очень понятно, кто станет регулярным посетителем оздоровительных секций и массовых заплывов, если в радиусе нескольких километров простираются исключительно промзоны и предприятия? Например, ближайшая школа находится почти в двух километрах, а путь до нее проходит буквально через пустыри и огороженную заборами заводов промзону. При этом указанный участок не отрезан от мира – к нему есть удобный подъезд. Вот только проблема в том, что этот подъезд – грузовой ж/д тупик.

Найдется ли инвестор на спорткомплекс за 7,5 млрд рублей или Центр киберспорта посреди заводов без развитой транспортной инфраструктуры, большой вопрос. Это место лучше подошло бы для объектов промышленности, предложений разместить которые в Омске намного больше.

Фото создано при помощи ИИ

Мороженки, моторы и «спецговядина»

Если спортивные мегапроекты на городских окраинах вызывают вопросы о транспортной доступности и окупаемости, то основной массив предложений выглядит куда приземленнее. Регион делает ставку на реальный сектор – промышленность и переработку. Всего бизнесу доступно более двух сотен площадок и инициатив, где требуются многомиллионные и миллиардные вложения для запуска готовых производств.

Самый капиталоемкий в этой тройке самых масштабных и дорогих проектов – завод по выпуску мороженого стоимостью 3 млрд рублей, который планируют разместить в районе Московки. Заявленная мощность предприятия – 20 тыс. тонн продукции в год. Линейка классическая: от привычных вафельных стаканчиков и эскимо до пломбира, рожков и крупных семейных упаковок.

Согласно проекту, новое производство должно закрыть потребности сибирского рынка, поучаствовать в программах модернизации пищепрома и обеспечить экспортные поставки в Казахстан и страны Средней Азии. Выбор локации на юге города выглядит логично с точки зрения логистики: рядом проходят крупные железнодорожные артерии, упрощающие отгрузку товара для экспорта.

Фото: Freepik.com

Второй крупный лот ориентирован на аграрный сектор и внешние рынки. В поселке Троицкое Омского района за 2 млрд рублей предлагают построить современный завод по производству сертифицированной халяльной говядины.

Предприятие будет выпускать охлажденное мясо крупного рогатого скота – полутуши и четвертины высшего и первого сорта со сроком хранения до 15 суток. Вся технологическая цепочка, от убоя до переработки, должна строго соответствовать нормам ислама и проходить обязательную сертификацию в аккредитованных халяль-центрах.

Главная цель проекта – выход на рынки стран ШОС и Ближнего Востока, где спрос на такую продукцию стабильно растет, а также развитие регионального мясного животноводства.

Фото: Omskinform.ru

Третий объект из самых дорогих проектов заработает уже в машиностроительной специализации. В промзоне на выезде из города, в районе поселков Солнечный и Рябиновка, ищут инвестора для строительства завода по выпуску асинхронных крановых электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

Речь идет об узлах, которые обеспечивают подъем и передвижение различных видов кранов. То есть продукция такого завода может использоваться на производственных площадках всей страны и даже идти на экспорт.

Оценочная стоимость строительства составляет 1,5 млрд рублей. Инициатива вписывается в общую повестку импортозамещения промышленного оборудования и модернизации производственных мощностей. При этом размещение предприятия в сформированной индустриальной зоне Левобережья избавляет инвестора от необходимости тянуть коммуникации в чистое поле.

Все три проекта выглядят вполне реалистичными.

Фото: investomsk.ru

Пристройка к «Федоровке» за 4 миллиарда

Любое масштабное производство или логистический узел теряют смысл, если к ним нельзя беспрепятственно доставить сырье и вывезти готовые партии товаров. Инвестиционные предложения региона предлагают бизнесу включиться в огромные и многомиллиардные логистические проекты. Ведь зачем нужны заводы, если их продукцию некому доставить?

Самым крупным и дорогим из таких объектов в Омске станет мультимодальный логистический хаб вблизи аэропорта «Омск-Федоровка», оцениваемый в 4 млрд рублей. Появление мультимодального хаба рядом с новым аэропортом позволит объединить воздушные, автомобильные и железнодорожные потоки.

Согласно презентации проекта, планируемый пассажиропоток аэропорта оценивается в 3,6 млн человек в год, а планируемый объем обработки грузов – 6 тыс. тонн в год. Среди потребителей услуг хаба указаны крупнейшие логистические компании России. При этом заявляется о дальнейших планах на создание мультимодального транспортного коридора Россия–Казахстан–Китай, частью которого может стать этот комплекс.

Напомним, что сейчас сам аэропорт находится в стадии строительства. Возведение аэропорта «Омск-Федоровка» отдали в инвесторские руки холдинга «Аэропорты Регионов» с общим объемом вложений более 40 млрд рублей. Запустить новый терминал рассчитывают в 2028 году.

Фото создано при помощи ИИ

Дополнить глобальную схему призваны инфраструктурные проекты и в районах области. Так, за 5 млрд рублей инвесторам предлагают построить транспортно-логистический центр в Называевске. Подобные объекты берут на себя задачи по управлению цепочками поставок, включая хранение, упаковку и полный цикл работы с товаром: от получения до доставки для средних и крупных предприятий.

Организация таких терминалов позволяет объединить различные виды транспорта, снизить издержки местных производителей агропромышленного комплекса и упорядочить товарные потоки, идущие через регион. В связке с крупными заводами, авиаузлами и Северным обходом Омска, который сейчас находится на этапе строительства, эти логистические решения призваны избавить омскую экономику от транспортных тупиков и эффективнее распределять продукцию, в том числе отправляя ее на экспорт в другие регионы и страны.

Omskinform.ru

Исключение из правил

И это только малая часть от всех производств, которые предлагается разместить в Омской области и самом Омске. Инвесторам представлено более 200 проектов производств, у продукции которых есть реальный шанс занять место в российской или даже мировой экономике.

Заводы, логистические комплексы, базы отдыха, аквапарки – это все может появиться уже через несколько лет на месте старых заброшенных пустырей. Сейчас регион, как уже говорилось, делает большую ставку на привлечение капитала на строительство различных объектов, а эти объекты, в свою очередь, производят товары, услуги и рабочие места для омичей. Исключения составляют объекты вроде огромного бассейна посреди заводских заборов. Не исключено, что спустя время возле них появится вся необходимая инфраструктура.