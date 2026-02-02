В Омской области навсегда отменили больше 20 маршрутов

В 2025 году в Омской области отменили 21 автобусный маршрут. Автобусы выполняли межмуниципальные рейсы от Омска до отдаленных от города населенных пунктов.
Как рассказали «Омск-информу» в Министерстве транспорта Омской области, автобусы сел, деревень и аулов больше не поедут из-за маршрутов-дублеров. По этим направлениям уже курсируют другие рейсы.
– Эти маршруты дублируются другими или имеются альтернативные межмуниципальные маршруты, – рассказали в министерстве.
Так, больше всех «пострадало» пригородное сообщение. Среди отмененных оказались маршруты:
- № 1024 Омск – р. п. Нововаршавка – с. Победа;
- № 1025 Омск – р. п. Нововаршавка;
- № 1034 Омск – Домбай;
- № 1039 Омск – Добрянка;
- № 1079 Омск – д. Исаковка;
- № 1080 Омск – Крутиха;
- № 1084 Омск – Саратово;
- № 1089 Омск–Колосовка;
- № 1097 Омск – Аксеново;
- № 1098 Омск – Павловка;
- № 1139 Омск – аул Бельсенды-Казах;
- № 1142 Омск – Исаевка;
- № 1144 Омск – с. Павлодаровка;
- № 1171 Омск – Победитель;
- № 1172 Омск – д. Ефимовка;
- № 1420 Омск – Марьяновка – Зеленая Долина;
- № 1661 Омск – Саргатское Куртайлы.
Также среди отмененных оказались и автобусы пригородного сообщения:
- № 133 Омск – микрорайон Черемуховское;
- № 314 Омск – Красный Яр;
- № 336 Омск – д. Калиновка;
- № 347 Омск – Харино.
Также в минтрансе отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут пересесть на другие рейсовые автобусы.
– Пассажиры, которые пользовались этими автобусами, могут пользоваться другими рейсовыми автобусами, следующими по тем же или близким направлениям, – уточнили в министерстве.
Напомним, что омский общественный транспорт Омска собираются привести к одному цвету. Это правило коснется даже частных перевозчиков. За нарушения их планируется штрафовать.