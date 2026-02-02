В Омской области навсегда отменили больше 20 маршрутов

По этим направлениям курсируют другие автобусы.

Фото создано при помощи ИИ

В 2025 году в Омской области отменили 21 автобусный маршрут. Автобусы выполняли межмуниципальные рейсы от Омска до отдаленных от города населенных пунктов.

Как рассказали «Омск-информу» в Министерстве транспорта Омской области, автобусы сел, деревень и аулов больше не поедут из-за маршрутов-дублеров. По этим направлениям уже курсируют другие рейсы.

– Эти маршруты дублируются другими или имеются альтернативные межмуниципальные маршруты, – рассказали в министерстве.

Так, больше всех «пострадало» пригородное сообщение. Среди отмененных оказались маршруты:

№ 1024 Омск – р. п. Нововаршавка – с. Победа;

№ 1025 Омск – р. п. Нововаршавка;

№ 1034 Омск – Домбай;

№ 1039 Омск – Добрянка;

№ 1079 Омск – д. Исаковка;

№ 1080 Омск – Крутиха;

№ 1084 Омск – Саратово;

№ 1089 Омск–Колосовка;

№ 1097 Омск – Аксеново;

№ 1098 Омск – Павловка;

№ 1139 Омск – аул Бельсенды-Казах;

№ 1142 Омск – Исаевка;

№ 1144 Омск – с. Павлодаровка;

№ 1171 Омск – Победитель;

№ 1172 Омск – д. Ефимовка;

№ 1420 Омск – Марьяновка – Зеленая Долина;

№ 1661 Омск – Саргатское Куртайлы.

Также среди отмененных оказались и автобусы пригородного сообщения:

№ 133 Омск – микрорайон Черемуховское;

№ 314 Омск – Красный Яр;

№ 336 Омск – д. Калиновка;

№ 347 Омск – Харино.

Также в минтрансе отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут пересесть на другие рейсовые автобусы.

– Пассажиры, которые пользовались этими автобусами, могут пользоваться другими рейсовыми автобусами, следующими по тем же или близким направлениям, – уточнили в министерстве.

Напомним, что омский общественный транспорт Омска собираются привести к одному цвету. Это правило коснется даже частных перевозчиков. За нарушения их планируется штрафовать.