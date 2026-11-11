В Омской области выросла отправка грузов по железной дороге

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В октябре в Омской области по железной дороге отправили 1,6 млн тонн грузов – на 7,7 % больше, чем годом ранее. В сентябре объем был таким же, но рост оказался куда заметнее – 20,5 %, сообщили в ОАО «РЖД».

За девять месяцев 2026 года со станций региона ушло 13,9 млн тонн грузов, прибавка к прошлому году – 2,6 %. Основной объем по-прежнему дает нефть и нефтепродукты – 1,3 млн тонн. Зерна в октябре погрузили 192 тыс. тонн, месяцем ранее – 181,8 тыс. тонн.

Химической продукции отгрузили 70 тыс. тонн, лома черных металлов – 23,1 тыс. тонн. Выросли и отправки продуктов перемола: в октябре – 6,1 тыс. тонн против 5,1 тыс. тонн в сентябре. Прочих продовольственных товаров в сентябре ушло 15 тыс. тонн.