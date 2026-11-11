В Омской области компании добывали подземные воды с нарушениями

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Природоохранная прокуратура проверила, как предприятия Омской области соблюдают законодательство о недрах, и у части компаний выявили нарушения. У них не было согласованных технических проектов, документов о границах горного отвода, не проводился мониторинг состояния недр. Не везде налажен учет водопотребления, а на некоторых скважинах стоят средства измерения без аттестации, сообщили в прокуратуре Омской области.

Отдельно изучалась работа с подземными водами. В водоохранной зоне не соблюдался режим хозяйственной деятельности, сточные воды сбрасывали с превышением нормативов по загрязняющим веществам. А при добыче подземных вод для водоснабжения населения выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Так, компания «Стройсервис» не провела геологическое изучение и разведку Федоровского 1 и Усть-Заостровского участков недр, хотя это было прописано в лицензиях. В 2023 году общество разрабатывало участок без технического проекта, а рекультивацию земель выполнило без ликвидации и консервации горной выработки. Руководителю внесли представление, виновных лиц оштрафовали на 60 тысяч рублей. По иску прокуратуры суд обязал предприятие до декабря ликвидировать и законсервировать горную выработку Конезаводского 4 участка недр.

По итогам проверки внесено 15 представлений, 21 человек привлекли к дисциплинарной ответственности, еще 19 – к административной в виде штрафов на общую сумму 237 тысяч рублей. Устранение нарушений прокуратура держит на контроле.