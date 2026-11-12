На окраине Омска хотят построить центр киберспорта

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На Инвестиционной карте РФ появился проект по возведению Центра киберспорта. Сметная стоимость масштабной инициативы оценивается в 150 млн рублей, а завершить все строительные работы предполагается в течение двух лет.

Под будущий комплекс для компьютерного спорта, соревнований и молодежного досуга подобран земельный участок на перекрестке улиц 3-й Молодежной и Окружной дороги. Отметим, что эта территория находится далеко от заявленных потребителей услуг – молодых омичей, в том числе школьников и студентов. Участок находится буквально в промзоне.

Установленный вид разрешенного использования территории позволяет развивать образовательные, спортивные и культурные направления, а также организовывать досуговые зоны. Варианты финансирования и привлечения инвесторов включают арендные соглашения, торги через аукцион либо концессионные механизмы.

Предполагается, что после реализации инициативы киберспортивную площадку могут интегрировать в единый кластер креативных индустрий города.