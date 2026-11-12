В Омске решили переработать соглашения с бизнесом на остановках

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Департамент городской экономической политики подготовил пакет изменений в постановление, регламентирующее размещение нестационарных торговых объектов. Под сроком размещения в данном случае понимается период действия официального договора между муниципалитетом и бизнесменом на установку и эксплуатацию конструкции без предоставления земли. Документ предлагает увеличить этот период с 7 до 10 лет для торгово-остановочных комплексов, оборудованных закрытыми навесами.

Одновременно для предпринимателей из Реестра ответственных субъектов предусмотрены льготные коэффициенты к базовой плате. Понижающие множители от 0,25 до 0,35 получат продавцы фермерской продукции, газет, изделий местных ремесленников, а также владельцы остановочных павильонов с торговыми модулями.

В то же время городские власти намерены жестко пресекать нарушения. Мэрия получит право досрочно расторгать соглашения с владельцами павильонов, если торговые точки повторно уличат в реализации нелегального алкоголя или табачных изделий на основании протоколов надзорных ведомств. В настоящее время проект проходит этап оценки регулирующего воздействия.