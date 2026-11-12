Известный российский шеф-повар и ведущий заценил омские беляши у Политеха

Фото: t.me/omsk_putevoditel

Российского телеведущего и шеф-повара Александра Бельковича накормили легендарными беляшами у омского Политеха. Напомним, что в Омске продолжается работа над выпуском программы «100 мест, где поесть» для телеканала СТС.

Сегодня, 12 ноября, ведущий проекта Александр Белькович посетил популярный среди горожан киоск «Горячие беляши», расположенный рядом с Омским государственным техническим университетом, чтобы лично продегустировать местную выпечку. Об этом сообщает телеграм-канал «Омск_Путеводитель».

Помощь в организации съемочного процесса оказали студенты и сотрудники вуза. После завершения работы над эпизодом учащиеся и работники университета получили возможность пообщаться с телеведущим и сделать с ним памятные фотографии.