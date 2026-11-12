Женское дело: в Омске растет число дам за рулем троллейбусов

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В троллейбусном депо муниципального предприятия «Электрический транспорт» проходит обучение новая группа будущих водителей. Из семи стажеров, готовящихся выйти на городские маршруты, три – женщины, что говорит о растущей популярности этой профессии среди омичек.

Практические занятия проходят на транспорте со специальным знаком «За рулем стажер» под постоянным контролем опытных наставников. Новички осваивают управление как на машинах прошлых лет выпуска, так и на современных низкопольных моделях «Адмирал», учатся следить за контактной сетью и безопасно маневрировать в плотном дорожном потоке.

Для допуска к самостоятельной работе на линии каждому ученику необходимо «накатать» 286 часов. Как пояснили в троллейбусном депо, системная подготовка кадров помогает поддерживать стабильность пассажирских перевозок, при этом предприятие продолжает набор водителей троллейбусов и трамваев.