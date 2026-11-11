В Омске продолжат строить скандальное троллейбусное депо на Левобережье

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В бюджете Омска на предстоящий период предусмотрено 107 млн рублей на продолжение реконструкции троллейбусного депо на Левобережье. О выделении средств сообщила директор департамента финансов администрации города Ольга Илютикова на пресс-конференции, посвященной бюджету города на 2027 год.

По словам руководителя финансового департамента, необходимость инвестиций обусловлена стремительным развитием этой части города, где активно возводятся новые жилые микрорайоны, расширяются дорожные сети и строятся транспортные развязки.

– Мы предусмотрели средства на софинансирование проекта. То есть мы продолжим работу именно по реконструкции троллейбусного депо на Левом берегу. Вы видите, какая динамика разрастается именно у нас на Левобережье: жилой комплекс, транспортные развязки, дороги, поэтому требуется обязательная транспортная инфраструктура, и, соответственно, надо уменьшить пробег, в том числе электрического транспорта до гаражей, которые находятся в центре города, – пояснила Илютикова.

В ходе текущей модернизации планируется полностью обновить инженерные сети, ремонтные боксы и площадки для стоянки машин, что позволит эффективно обслуживать новые троллейбусные маршруты и разгрузить центральные городские парки. Как отметила Илютикова, деньги выделили на первый этап строительства. Как сообщалось ранее, второй этап исключили из инвестиционной программы города.

Отметим, что первый этап ремонта депо на улице Ватутина сопряжен со скандалом: там планировали завершить работы этим летом, однако подрядчик «Стройтраст» не уложился в сроки. Эта же компания ранее приостановила реконструкцию моста у Телецентра, однако после решения финансовых проблем застройщик вернулся к масштабному проекту.