«Лотерея прекратилась, но стоим»: омичи высказались о новой полосе на мосту у Телецентра

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В Омске в ночь на 8 ноября на мосту 60-летия ВЛКСМ запустили движение по четвертой полосе. Теперь автомобили едут по двум рядам в каждом направлении – как в сторону Левобережья, так и в Советский округ.

Открытие спешно приурочили к надвигающимся снегопадам. Чтобы избежать заторов в плохую погоду, строители смонтировали аварийные карманы, отгородили ремонтную зону бетонными блоками и отключили реверсивные светофоры.

«Омск-информ» выяснил, как обстоит дорожная ситуация после введения четвертой полосы на мосту у Телецентра.

Стало проще

Главным плюсом новой схемы омские автомобилисты называют исчезновение постоянной нервотрепки. По словам водителя Ильи Тимошенко, уехать в центр наконец-то стало быстрее и проще.

– С Левого берега как были две полосы, так и остались – с чего бы пробке исчезнуть? Зато в сторону центра проехать стало проще. И дело даже не в новой полосе, а в том, что с дороги наконец-то убрали бетонные блоки, которые сужали дорогу и тормозили машины, – поделился автолюбитель.

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Успели к снегопадам

Еще один омский автомобилист, Максим Светлов, добирающийся через мост на учебу в университет, отмечает, что главный плюс отмены реверса – это предсказуемость на дороге.

– Самый главный плюс – прекратилась эта вечная лотерея с реверсивным светофором. Раньше ты ехал и гадал: работает сейчас вторая полоса в твою сторону или нет. Из-за этого каждый час на ровном месте собиралась пробка. Сейчас хотя бы открыты две стабильные полосы в обоих направлениях. Проезжать от городка Нефтяников к Телецентру стало объективно проще и быстрее, – отметил автомобилист.

Однако общего скепсиса к затянувшемуся ремонту это не снимает. Сам факт подачи четырех полос как «великого подвига» вызывает у омичей недоумение.

– Строителям спасибо, что успели к снегопадам. Но если смотреть на ситуацию объективно, радоваться четырем полосам странно. Ремонт тянут, сорвали все графики, а теперь подают четыре полосы как «великий подвиг», – подчеркивает Максим.

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Как стояли, так и стоим

Если владельцы личных авто почувствовали облегчение от отмены реверсной «рулетки», то для пассажиров общественного транспорта утренний маршрут никак не изменился.

Своим мнением поделился омский студент Вячеслав Иванов, который каждое утро добирается в университет на автобусе с Левобережья.

– С открытием полосы утренний маршрут ничуть не изменился. Как стояли в пробке от арены до самого въезда на мост, так и продолжаем стоять. В сторону центра с утра как было две полосы, так и осталось, поэтому автобусы продвигаются с той же скоростью, что и неделю назад, – отметил студент.

Не спасает 4-я полоса и в вечернее время: по данным сервиса «Яндекс Карты», в час пик затор здесь собирается с упрямым постоянством. Плотная пробка растягивается от самого моста у Телецентра и уходит вплоть до кинотеатра «Кристалл».

Напомним, капитальный ремонт моста у Телецентра обходится бюджету в 2,8 млрд рублей. Подрядная организация «Стройтраст» допустила отставание от графика более чем на два месяца и должна была завершить работы еще в конце октября, после чего договор хотели расторгнуть.

Официальное расторжение контракта с компанией было запланировано на 23 октября, за день до этого подрядчик уже начал вывозить с объекта технику. После этого городские власти планировали сформировать детальный фронт работ для нового исполнителя, но планы поменялись. «Стройтраст» предоставил обновленный график работ и пообещал запустить движение по четырем полосам в ближайшее время.

Глава «Стройтраста» Арман Акопян заверил городские власти, что все необходимые договоры на поставку материалов уже заключены. Окончательно сдать обновленный мост у Телецентра подрядчик обязуется к 1 августа 2027 года. Пока же омичам остается радоваться четырем действующим полосам из шести предусмотренных проектом.