Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

На федеральном ТВ покажут омские рестораны

Столичная съемочная группа приехала в город ради популярного шоу.
СТС

Телеканал СТС начал съемки нового выпуска гастрономического проекта «100 мест, где поесть» (16+). Съемочная команда во главе с известным шеф-поваром Александром Бельковичем работает на площадке ресторана «ФедяДичь».

Как сообщает телеграм-канал «Омск_Путеводитель», в съемочный план программы также вошли такие популярные заведения общественного питания, как «Метаморфозы», Pioner, «Осип Терлеев» и кофейня Skuratov Coffee. Ранее ресторан «ФедяДичь» уже привлекал внимание федеральных телевизионных каналов, попав в объективы проектов «Повара на колесах» на Первом канале и «Гастротур» на телеканале «Пятница!».

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·Общество·Олег Кипорук

На федеральном ТВ покажут омские рестораны

Столичная съемочная группа приехала в город ради популярного шоу.
СТС

Телеканал СТС начал съемки нового выпуска гастрономического проекта «100 мест, где поесть» (16+). Съемочная команда во главе с известным шеф-поваром Александром Бельковичем работает на площадке ресторана «ФедяДичь».

Как сообщает телеграм-канал «Омск_Путеводитель», в съемочный план программы также вошли такие популярные заведения общественного питания, как «Метаморфозы», Pioner, «Осип Терлеев» и кофейня Skuratov Coffee. Ранее ресторан «ФедяДичь» уже привлекал внимание федеральных телевизионных каналов, попав в объективы проектов «Повара на колесах» на Первом канале и «Гастротур» на телеканале «Пятница!».

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Рубрика - Общество