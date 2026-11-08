В Омской области снова «отрубят» телевидение

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С 9 по 13 ноября в ряде сел Омской области запланированы временные перерывы в трансляции телевидения и радио. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети, информацию приводит издание NGS55 со ссылкой на омский филиал РТРС.

В омском филиале РТРС пояснили, что на станциях в эти дни будут проводиться профилактические и другие плановые работы, для которых требуется отключение передающего оборудования. Отдельные мероприятия могут перенести на другое время, если погода окажется неблагоприятной. Все перерывы в вещании заранее согласованы с вещателями.

Первым в списке идет село Сухое Горьковского района: в понедельник, 9 ноября, с 11:00 до 17:00 там не будут работать мультиплексы РТРС-1 и РТРС-2. На следующий день, 10 ноября, в те же часы сигнал пропадет в селе Рязаны Муромцевского района.

В среду, 11 ноября, с 10:00 до 16:00 без цифровых мультиплексов останутся жители села Кондратьева, а в четверг, 12 ноября, в это же время – жители Муромцево, где отключат также «Радио России». Завершит неделю село Поречье Муромцевского района: 13 ноября вещание там будет сбоить с 10:00 до 16:00.