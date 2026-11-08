Голодный медведь разгромил дачу и забрался в баню

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В Карпинске Свердловской области ликвидировали молодого медведя, который разгромил дачный участок. Об инциденте и об отстреле хищника сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых.

Зверя выследили примерно в сотне метров от поврежденного строения. Как уточнили в полиции, это был самец в возрасте трех-четырех лет. В садах 154-го квартала животное проникло в дом через выломанные окна и порезалось осколками стекла. Внутри медведь сломал мебель, порвал обивку стульев и перебил банки с заготовками на зиму.

Досталось и бане на участке: у нее обрушилась печная труба, поленница оказалась опрокинута, а часть крыши со стороны чердака была разобрана изнутри.

Ранее глава Карпинска Андрей Клопов рассказывал, что хищник был чересчур истощен и не смог бы нормально пережить зимнюю спячку. По сведениям полиции, с начала сезона в Карпинском округе отстрелили 13 медведей: четыре особи – в Карпинске, восемь – в Краснотурьинске и еще одна – в Волчанске.