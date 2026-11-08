Путин не торопится принимать приглашение Трампа на саммит G20

Фото: kremlin.ru

В Кремле отреагировали на заявление Вашингтона, что президент США Дональд Трамп хотел бы видеть лидера РФ Владимира Путина на саммите G20 в Майами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не забегать далеко в вопросе возможной поездки Путина на саммит G20 в Майами.

– Мы знаем, что всегда такие поездки сопряжены с большими логистическими трудностями и проблемами, – заявил представитель Кремля в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Предстоящий саммит G20 (Группы двадцати) пройдет 14–15 декабря 2026 года в США – в городе Майами (штат Флорида), на территории гольф-клуба Trump National Doral Miami, принадлежащего президенту США Дональду Трампу. В 2026 году Соединенные Штаты председательствуют в «двадцатке». Ограничения присутствия наложены только на ЮАР из-за разногласий.

Одной из ключевых тем обсуждений, на которых настаивают США, может стать урегулирование конфликта на Украине.