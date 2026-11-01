Вице-премьеру РФ Патрушеву предложили кормить медведей просрочкой

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Депутаты от КПРФ совместно с сенатором Айратом Гибатдиновым выступили с инициативой о передаче части продуктов с истекшим сроком годности в лесничества и приюты для животных. Обращение с этим предложением было направлено вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, сообщает «Газета.Ru».

По словам авторов инициативы, в настоящее время уничтожаются просроченные товары, конфискованная рыбная продукция, а также сельхозпродукция, запрещенная к ввозу.

Вместе с тем определенная часть такой еды вполне может быть использована для диких животных. Кроме того, продукты предлагается направлять в приюты для животных, где наблюдается постоянная нехватка корма.

– Учитывая, что конкретно для этих животных [медведей] свежесть продуктов не важна, разумным выходом из положения было бы вывозить просроченные продукты – конфискат, рыбную и сельскохозяйственную продукцию, подлежащую по закону уничтожению, в леса, в места обитания медведей, – заявил Гибатдинов.

Инициатива затрагивает сразу два направления: подкормку обитателей лесов и поддержку приютов, испытывающих дефицит кормов. Окончательное решение по этому предложению пока не принято.