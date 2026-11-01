Глава УФСИН нагрянул в омскую колонию

Глава Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области Сергей Балдин проверил работу исправительной колонии № 9. Об этом сообщает региональный УФСИН.
В рамках визита представители руководства изучили, в каком состоянии находятся объекты инфраструктуры, как организованы производственные процессы и какие условия созданы для сотрудников и осужденных. Отдельный акцент сделали на трудовых условиях персонала, системе питания, воспитательной работе и адаптации отбывающих наказание к труду. Кроме того, проверили качество выполненного ремонта и возможности производственных мощностей учреждения.
Ключевой темой последовавшего совещания стала производственная деятельность колонии. Руководству продемонстрировали современные технологии и образцы готовой продукции, выпускаемой на базе ИК-9.
Проанализировав доклады по всем направлениям – от обеспечения режима и охраны до тылового снабжения и психологической работы, – Сергей Балдин дал поручение руководителям подразделений исправить обнаруженные недочеты и применить на практике рекомендации по улучшению служебной деятельности.