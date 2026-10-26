Медведи сорвали спасение пропавших людей в Сибири

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Волонтеры «ЛизаАлерт» временно приостановили поиски пропавших людей в природных средах на Дальнем Востоке, Севере и в Сибири. Причиной стала повышенная активность медведей.

– На данный момент у нас ограничения в регионах Дальнего Востока, Сибири и на севере страны. Например, на Алтае, в Иркутской и Томской областях. В целом практически вся Сибирь. Появились ограничения и в северных наших регионах, потому что появился кейс в Архангельской области. Там также имеются подобные ограничения и будут распространяться, пока не ляжет снег, то есть пока мишки не лягут спать, – цитирует председателя поискового отряда Григория Сергеева издание «Подъем».

Председатель обратил внимание, что некоторые регионы принимают меры для предотвращения нападений медведей, не дожидаясь опасных происшествий. По его словам, животные все чаще выходят к людям, а изменение их пищевого поведения усиливает проблему. Власти стараются снизить риски, ограничивая посещение лесов и вводя запреты на пребывание в них в ночное время.

Такие меры уже применялись на Алтае и в Иркутской области. Специалист назвал подобные решения разумными, однако усомнился, что их будет достаточно. Чтобы объективно оценить ситуацию и определить необходимые меры, он предложил провести серьезное обсуждение с биологами, изучающими бурых медведей.